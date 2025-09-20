البرز میزبان اردوی درمانی جانبازان دفاع مقدس
اردوی درمانی فرهنگی و آموزشی ویژه جانبازان دفاع مقدس استانهای تهران، البرز، قم و قزوین در بخش چندار استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، اردوی درمانی فرهنگی با هدف ارتقاء سلامت جسمی و روانی، توانمندسازی خانوادههای ایثارگر و ترویج سبک زندگی سالم، با همکاری ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد.
در این برنامه، تیمهای تخصصی پزشکی شامل روانپزشک، متخصص داخلی و اورولوژی ضمن حضور در محل به پایش سلامت جانبازان و همسران آن ها پرداختند. همچنین کارگاههای آموزشی متعددی با موضوعات خودمراقبتی، سلامت روان، مهارتهای ارتباطی، کنترل خشم و تنظیم هیجانات با حضور روانشناسان برگزار شد.
برنامههای ورزشی و تفریحی خانوادگی و فعالیتهای گروهی نیز فضایی شاد و پرنشاط برای خانوادهها فراهم ساخت. در ادامه این طرح، اردوی سهروزه ویژه آزادگان سرافراز استانهای تهران و البرز نیز در هفته آینده در همین مجتمع برگزار خواهد شد.