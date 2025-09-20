\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0644 \u0645\u0647\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06f6 \u0635\u0628\u062d\u060c \u0628\u0627\u0646\u06a9\u0647\u0627 \u06f7:\u06f3\u06f0 \u0648 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f8:\u06f0\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\n\u00a0