پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت خراسان شمالی از تامین ۱۱۵ میلیون تومان هزینه بیماران نیازمند از سوی مرکز نیکوکاری مداد رنگی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید پور خیاط به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این مرکز با تأمین ۱۱۵ میلیون تومان برای کمکهزینه درمان ۲ بیمار بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد گامی برای تسکین آلام بیماران برداشت.
وی افزود: مرکز نیکوکاری مداد رنگی در سال ۱۴۰۴ علاوه بر این حمایتها، با خرید چندین دستگاه تلویزیون برای بخش سرطان بیمارستانهای استان، محیطی آرامشبخش برای بیماران فراهم کرده و همچنین با برگزاری اردوهای جهادی پزشکی در مناطق محروم، خدمات رایگان درمانی ارائه داده است.