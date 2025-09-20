به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به برپایی نمایشگاه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و افغانستان در بیرجند در آینده نزدیک گفت: با پیگیری‌های استانداری و اتاق بازرگانی و همچنین سفر‌های رسمی به افغانستان و حضور والی فراه در خراسان جنوبی، نمایشگاه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان در دستور کار قرار دارد.

هاشمی افزود: این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند برگزار خواهد شد و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دو کشور در آن حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایه‌گذار است و تمام امکانات استان باید برای میزبانی شایسته فراهم شود گفت: بازدید میدانی از محل نمایشگاه انجام شده و برخی اصلاحات زیرساختی با همکاری شهرداری و مسکن و شهرسازی در حال پیگیری است.

استاندار افزود: در حاشیه این رویداد جشنواره‌های فرهنگی نیز به همت اداره‌کل میراث فرهنگی برگزار خواهد شد و مهمانانی از سطح ملی و کشور افغانستان در نمایشگاه حضور خواهند یافت.

هاشمی افغانستان را فرصتی طلایی برای خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برای ارتباط با افغانستان بستر‌ها را فراهم می‌کنیم.

وی همچنین کولبری را فرصتی مهم برای توسعه مناطق مرزی دانست و گفت: برای روستا‌ها و شهر‌های مرزی تا شعاع ۵۰ کیلومتر، کارت تجاری و مجوز کولبری برای ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار صادر شده و هم‌اکنون حدود ۱۱ کارگزار در این زمینه فعالیت می‌کنند.

هاشمی در ادامه خواستار فعال‌تر شدن مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان شد و مدیریت بازار را امری ضروری دانست و گفت: نباید اجازه دهیم گران‌فروشی موجب نارضایتی مردم شود و نظارت‌ها باید استمرار داشته باشد.

استاندار از جذب کامل اعتبارات نیز خبر داد و گفت: جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیش از موعد، اقدامی بی‌نظیر در کشور بود و تاکنون نیز ۱۵ همت برای طرح‌های مهم استان جذب و در حال هزینه شدن است.