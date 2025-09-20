به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نشست هم‌اندیشی رئیس و مدیران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با حضور امیر یونسیان مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، مجتبی نسب دبیر شبکه آزمایشگاهی کشور و مدیران آزمایشگاهی و دانشگاهی، در سالن انستیتو تحقیقات بهداشتی ساختمان اداری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد تا زمینه‌های توسعه همکاری‌های آزمایشگاهی و ارتقای سطح خدمات تخصصی بررسی شود.

در این نشست، علاوه بر مدیران گروه‌های آموزشی مجهز به آزمایشگاه‌های تخصصی و پژوهشی، مسئول آزمایشگاه مرکزی تحقیقات و معاون پژوهشی دانشکده نیز حضور داشتند و به بیان مسائل، مشکلات و نیاز‌های خود پرداختند.

حمایت از استفاده حدأکثری ظرفیت‌های آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، ضمن تشریح فعالیت‌ها و خدمات شبکه، گفت: شبکه آزمایشگاهی کشور با هدف ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی در سراسر کشور شکل گرفته است. عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه، امکان بهره‌مندی از تجهیزات و ظرفیت‌های تخصصی سایر مراکز و ایجاد هم‌افزایی پژوهشی و تبادل دانش را فراهم می‌کند.

وی افزود: ما آماده‌ایم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در آزمایشگاه‌های دانشکده بهداشت، برنامه‌های مشترک پژوهشی و آموزشی را توسعه دهیم و مزایای عضویت در شبکه برای همه آزمایشگاه‌ها شفاف و ملموس شود. بهره‌برداری متقابل از تجهیزات و منابع، کلید ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و کاهش هزینه‌های پژوهشی است.

مجتبی‌نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی کشور، نیز ضمن بررسی فرایند‌ها و مزایای عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه، تأکید کرد: شبکه آزمایشگاهی کشور، از توانمندی ارائه خدمات مشاوره‌ای و فنی برای آزمایشگاه‌های جدید برخوردار است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دستور کار قرار دارد.

تعامل نزدیک دانشگاه با شبکه آزمایشگاهی کشور

جواد رفیع‌نژاد، رئیس دانشکده بهداشت نیز در این نشست، بر اهمیت ارتباط مستمر و نزدیک‌تر آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده با شبکه آزمایشگاهی کشور تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی تخصصی، نیازمند همکاری‌های دوسویه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور است.