آبفای منطقه ۵ تهران اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون، ۱۱۲۶۴ فقره انشعاب آب غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف شده است؛ اقدامی که در مدیریت بهینه منابع آبی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نقش کلیدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد یادگاری، معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه۵، گفت: برخورد با انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتور و نصب پمپ مستقیم بر روی کنتور، از مهم‌ترین اقدامات عملیاتی ماست و با همکاری دفاتر حراست و حقوقی به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: مأموران قرائت کنتور با دقت و جدیت فراوان، در شناسایی این گونه تخلفات فعال هستند و نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارند. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی آبفای منطقه ۵ در حفظ منابع حیاتی آب و تضمین عدالت در توزیع آن میان مشترکین است و گامی مهم در کاهش هدر رفت آب به شمار می‌رود.