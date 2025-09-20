عنوان برترین بازیکن زمین دیدار ایران مقابل اردن هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا به امیرحسین نیک‌اقبال رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین نیک‌اقبال، بازیکن تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین دیدار با اردن را به نام خود زد.

تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در دور دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا اردن میزبان را ۲۲ - ۴۲ شکست داد.

پیش از این مهرشاد منصوری (دو بار)، علی غیور و مهدی احمدی عنوان برترین بازیکن زمین در این دوره را کسب کرده بودند.

نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا تا سوم مهر به میزبانی اردن ادامه دارد.