در نخستین ساعات بامداد امروز، یک دستگاه خودروی پژو در مسیر تونل کبیرکوه دره‌شهر- آبدانان از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی این حادثه ساعت ۱:۱۷ بامداد روز شنبه (۲۹ شهریور) در مسیر تونل کبیرکوه (محور دره‌شهر- آبدانان) رخ داد.

در این حادثه خودروی پژو حامل سه جوان دره‌شهری از مسیر جاده تونل کبیرکوه منحرف و به دره سقوط کرد.

پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس، دو دستگاه آمبولانس سبک به محل اعزام شد و امدادگران پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت مصدومان، یک نفر را به بیمارستان ولیعصر (عج) دره‌شهر و مصدوم دیگر را به بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان منتقل کردند.

در این سانحه، دو سرنشین جوان خودرو در دم جان باختند و یک سرنشین دیگر به شدت آسیب دید که هم‌اکنون تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

کارشناسان پلیس راه برای بررسی علت دقیق وقوع این حادثه در محل حضور یافته و تحقیقات در این باره ادامه دارد.