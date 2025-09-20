به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به سازش دهمین پرونده قصاص عمد استان در شهرستان سردشت گفت: یک محکوم به قصاص در این شهرستان پس از ۹ سال بخشیده شد.

ناصر عتباتی، با اشاره به رقم خوردن صلح و سازش در دهمین پرونده قصاص در آذربایجان غربی افزود: در سال ۹۵ فردی مرتکب قتل عمد شده بود که از آن زمان تاکنون به اتهام قتل عمد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام وی در مراحل بدوی و دیوان عالی کشور حکم قصاص نفس وی صادر و قطعی شد بود.

عتباتی اظهارکرد: با قطعی شدن حکم قصاص، به منظور تلاش برای اصلاح ذات‌البین موضوع به هسته‌های جهادی بخشایش ارجاع و با برگزاری جلسات متعدد سازش با دعوت از معتمدین و ریش سفیدان در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته، این تلاش‌ها نتیجه داد و با گذشت اولیای دم از حق قصاص خود پس از ۹ سال در آستانه اجرای حکم قصاص، به محکوم علیه فرصت دوباره زندگی داده شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، با ابراز خرسندی از این سازش اضافه کرد: این گذشت نشان از بزرگواری اولیای دم دارد که ازحق خودگذشتند و امید است اینگونه صلح و سازش‌ها موجب بسط و گسترش این سنت حسنه بین مردم شود.