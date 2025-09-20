کارشناس پیشگیری از سوانح و حوادث در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نسبت به نقش جدی عوامل انسانی در بروز سوانح رانندگی هشدار داد.

کم‌خوابی و خواب‌آلودگی رانندگان، عامل پنهان مرگبار در جاده‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ معصومه احمدزاده گفت: خطر تصادفات درفاصله ساعت ۲ تا ۵ بامداد پنج برابر بیشتر از دیگر زمان‌ها است و بالاترین آمار حوادث رانندگی در افرادی ثبت می‌شود که کمتر از سه ساعت در شبانه‌روز خوابیده‌اند.

وی افزود: خواب‌آلودگی و خستگی دو عامل بسیار مهم در وقوع تصادفات رانندگی هستند و دید ناکافی نیز ۲۱ درصد مرگ‌ومیر ناشی از این حوادث را به خود اختصاص داده است.

سرعت بالا، سبقت غیرمجاز مرز باریک میان زندگی و مرگ

به گفته احمد زاده همچنین سرعت بالا، سبقت غیرمجاز و عبور از خط ممتد، مرز باریک میان زندگی و مرگ در جاده‌ها محسوب می‌شوند.

کارشناس پیشگیری از سوانح و حوادث در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: عوامل انسانی از جمله حواس‌پرتی در اثر استفاده از تلفن همراه، خوردن و صحبت کردن هنگام رانندگی، مصرف مواد مخدر، دارو‌های خواب‌آور و مشروبات الکلی، از مهم‌ترین دلایل بروز سوانح ترافیکی است.

او یادآور شد: رعایت فاصله ایمن با خودرو‌های جلو و عقب، احترام به حقوق عابران به‌ویژه کودکان و سالمندان و پرهیز از نشاندن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلو یا پشت وانت و کامیون، از اقدامات ضروری برای پیشگیری از حوادث است.

کاهش آسیب‌های موتور سواران با استفاده از کلاه ایمنی

احمد زاده اضافه کرد: استفاده از کلاه ایمنی نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها دارد، چرا که ۲۵ درصد قربانیان حوادث ترافیکی به دلیل آسیب به سر و ضربه مغزی جان خود را از دست می‌دهند، درحالی‌که استفاده از کلاه ایمنی می‌تواند احتمال مرگ و صدمات شدید ناحیه سر را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد.

وی همچنین افزود: رانندگی تهاجمی در هر لحظه می‌تواند خطرآفرین باشد، در حالی‌که رانندگی تدافعی با تشخیص و رفع خطر قبل از وقوع حادثه، ایمنی بیشتری به همراه دارد. از سوی دیگر، عوامل مکانیکی همچون خرابی ترمزها، جلوبندی، چراغ جلو و برف‌پاک‌کن نیز از زمینه‌های ایجاد سوانح به شمار می‌روند؛ بنابراین رانندگان باید پیش از هر سفر از سلامت خودرو خود مطمئن شوند.

احمدزاده گفت: حفظ ایمنی یک مسئولیت همگانی است و نباید حادثه را نتیجه شانس یا سرنوشت بدانیم. کاهش حتی یک کیلومتر بر سرعت خودرو، می‌تواند احتمال تصادفات مرگبار را ۴ تا ۵ درصد کاهش دهد. پس احتیاط کنیم تا بیشتر زندگی کنیم و با یادآوری اصول ایمنی به یکدیگر، در ساختن روز‌های بدون حادثه سهیم باشیم.