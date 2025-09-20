پخش زنده
جریان گاز در برخی مناطق اصفهان و شاهینشهر فردا یکشنبه ۳۰شهریورماه به دلیل انجام تعمیرات شبکه، موقت قطع خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ روابطعمومی شرکت گاز استان اصفهان طی اطلاعیهای اعلام کرد: جریان گاز فردا در خیابان جی چهارراه اریسون اصفهان (ضلع غربی خیابان توحید شامل فرعیهای شماره ۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶) از ساعت ۷ تا ۱۷ قطع میشود.
در شهر شاهینشهر نیز گاز محدوده غربی و شرقی بلوار مهارت جنوبی (تمامی کوچهها و خیابانها از خیابان شیخ بهایی تا بلوار دانشجو) و از بلوار شمس تبریزی تا انتهای خیابان امام حسین (ع) همچنین خیابانهای صدر، مرداد، شهریور و آبان، از ساعت ۸ تا ۲۰ قطع خواهد شد.
شرکت گاز استان اصفهان از شهروندان خواست ضمن پیشبینی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین نیازهای خود، در طول عملیات تعمیرات، همکاری و شکیبایی لازم را با مأموران این شرکت داشته باشند.