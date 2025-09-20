به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هم‌زمان با برگزاری طلای بنفش ارومیه از دهکده تفریحی چی چست، مسابقات قوی‌ترین مردان شمال غرب کشور به همت صداوسیمای آذربایجان غربی، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و هیئت پرورش اندام استان به‌صورت زنده از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش می‌شود.

دهکده ساحلی چی چست که این روز‌ها میزبان برگزاری جشنواره طلای بنفش (هشتمین جشنواره انگور ارومیه) است در ۲۹ شهریور شاهد رویداد ورزشی تحت عنوان مسابقات قوی‌ترین مردان شمال غرب کشور در رده سنگین و سبک‌وزن است. در این دوره از مسابقات ۲۰ ورزشکار سبک‌وسنگین وزن از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و کردستان با عبور از سد حریفان به بخش پایانی و به جمع شش نفر برگزیده راه می‌یابند.

مرحلة نهایی این سری از مسابقات از ساعت ۱۶:۳۰ به‌صورت زنده از صداوسیمای آذربایجان غربی آغاز شده و امید است تا ساعت ۲۱:۳۰ به کار خود پایان و قوی‌ترین مردان شمال غرب کشور را معرفی کند.

حمل وزنه ۲۰۰ کیلویی به طول پنج‌متر، غلت‌دادن لاستیک ۳۸۰ کیلویی با پنج دور تکرار، دمبل ۷۰ کیلویی یک حرکت، لیفت چندضلعی ۲۶۰ کیلویی، بلندکردن گوی‌های ۱۲۰، ۱۴۰ و ۱۶۰ کیلویی، حمل الوان ۲۴۰ کیلویی و لیفت وزنه‌های ۲۴۰، ۲۶۰ و ۲۸۰ کیلویی از جمله بخش‌های این سری از مسابقات است.

هشت داور این دور از مسابقات از هیئت پرورش اندام استان انتخاب شده و قرار است بعد طی‌شدن شش مرحله سخت و نفس‌گیر بین قوی‌ترین مردان، نفرات اول اوزان را انتخاب کنند.

در انتهای این مسابقه که به یادواره زنده‌یاد اکبر کرمی برگزار می‌شود، به نفرات برگزیده جوایز ارزنده و کمربند قهرمانی اعطا خواهد شد. قوی‌ترین مردان شمال غرب کشور به تهیه‌کنندگی علی شکورزاده از دهکده ساحلی چی چست ارومیه از نخستین ساعات شنبه، ۲۹ شهریور کار خود را آغاز کرده است.