همزمان با سراسر کشور، کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس خوزستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت:تأمین و ارسال تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس، گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.

محمد سعیدی پور با اشاره به اهتمام دولت در پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت افزود: این حرکت ملی جلوه‌ای از هم‌افزایی و همکاری دولت و مردم در حوزه آموزش و پرورش است که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیرین مدرسه‌ساز محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه تجهیز مدارس به امکانات نوین آموزشی، ضمن ارتقای سطح یادگیری، زمینه‌ساز افزایش امید و اعتماد به آینده در جامعه خواهد بود، ادامه داد: توسعه عدالت آموزشی در فضا‌ها و تجهیزات مدارس یکی از مأموریت‌های اصلی این اداره‌کل است و اجرای چنین برنامه‌هایی، تحقق شعار «مدرسه‌ای برای همه، همه برای مدرسه» را تسهیل می‌کند.