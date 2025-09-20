مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان از ارسال هزار و چهارصد میلیارد ریال تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، اداری، فناوری و هنرستانی به مدارس استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ناصر فتحی امروز درحاشیه ارسال کاروان تجهیزات به مدارس اصفهان گفت: یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از طریق منابع دولتی ملی و استانی برای خرید این وسایل تامین شده است.

وی اظهار داشت: این تجهیزات برای چهارمین سال در قالب ۲۹ هزار قلم و ۲۱ هزار نوع به مدارس استان ارسال می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان با اشاره به تحویل ۶۶۰ کلاس درس در قالب ۱۲۸ مدرسه در اول مهر به آموزش و پرورش استان گفت: همه این مدارس به تجهیزات به‌روز مجهزند.

وی افزود: ،امروز همزمان با ارسال این تجهیزات، ۲ هزار و ۵۰۰ بسته ورزشی، بهداشتی نیز در قالب کاروان «مهر با نشاط» در مدارس ۱۵ ناحیه و منطقه آموزش‌وپرورش استان اصفهان توزیع شد.

آیین اعزام کاروان تجهیزات به مدارس استان اصفهان، امروز همزمان با سراسر کشور از طریق برقراری ارتباط برخط(آنلاین) با مراسمی در تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت.