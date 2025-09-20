رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس سازمان بسیج گفت: تمامی برنامه‌ها بسیج در هفته دفاع مقدس با محوریت مردم برگزار می‌شود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تبیین این ارزش‌ها برای نسل‌های آینده داریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین معروفی در نشست خبری سازمان بسیج مستضعفان به مناسبت هفته دفاع مقدس، از برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در ۶۰ هزار پایگاه و حوزه‌های مقاومت بسیج خبر داد.

وی افزود: شعار هفته دفاع مقدس در سراسر کشور «ما فاتحان قله‌ایم» بوده و تمامی برنامه‌ها در کشور با محوریت مردم خواهد بود و محور اصلی اجرای برنامه‌ها پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج هستند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: برگزاری رژه حماسی بسیجیان در تمامی حوزه‌های بسیج در سراسر، تدوین و چاپ کتاب، تولید محتوای فرهنگی با موضوع دفاع مقدس، راه‌اندازی نمایشگاه فرهنگی و هنری از برنامه‌های این هفته است.

وی گفت: گرامیداشت یادواره شهدای فرماندهان بسیج، اکران فیلم، برگزاری مسابقات کتابخوانی، فضاسازی معابر و میادین و برگزاری پیاده روی خانوادگی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

سردار معروفی افزود: برگزاری میز‌های خدمت، اجرای پویش ما فاتحان قله‌ایم، آزادسازی زندانیان، اردوی حرم تا حرم، اعزام گرو‌های جهادی پزشکی، اردو‌های راهیان نور و پیشرفت از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.