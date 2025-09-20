به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۲۰۰ کیلو گرم چای خارجی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط چای‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی ایستگاه بازرسی سه راهی دارلک شهرستان مهاباد چای قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه نیسان وانت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.