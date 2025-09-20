پخش زنده
حکومتهای غربی در حالی انرژی هستهای را برای تولید برق پاک میستایند و بر ضرورت توسعه آن تاکید میکنند که همین فناوری را برای کشورهای غیر همسو تهدید جهانی جلوه میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، استقبال پر رزق و برق حکومتی و پرحاشیه از ترامپ و واکنش گسترده مردمی علیه رئیس جمهور آمریکا که حتی با تاباندن تصاویر ترامپ و اپستین، سر شبکه مجرم جنسی، تا پشت دیوارهای بلند قلعه سلطنتی وینزور کشیده شد، این شرایط تا ساعات پایانی و حتی نشست مشترک ترامپ با نخست وزیر انگلیس ادامه یافت و استارمر به هر وضعیتی تن داد تا به ترامپ خوش بگذرد و سراغ اقدامات غافلگیرانه در استانه انعقاد قرار دادهای دوجانبه نرود.
مهمترین دستاوردهای این سفر قرارداد چند صد میلیاردی دو طرف از جمله به منظور ساخت ۱۲ راکتور هستهای جدید برای تولید برق هستهای در انگلیس است.
کایر استارمر هنگام امضای قرار داد با ترامپ میگوید: ما درباره ساخت نیروگاههای هستهای جدید برای تولید برق توافق کردیم.
او میافزاید: با ساخت نیروگاههای هستهای جدید، برق میلیونها خانه و مشاغل تامین خواهد شد. به این ترتیب بهای انرژی در کشور کاهش مییابد و امنیت انرژی تامین خواهد شد.
انگلیس در حال حاضر ۹ نیروگاه برق هستهای دارد. دو نیروگاه بزرگ هستهای نیز برای تامین برق شش میلیون خانه در این کشور در دست ساخت است. در حالی که دولتهای غربی، به سرکردگی آمریکا، انگلیس و فرانسه، به سرعت در حال تولید و گسترش انرژی هستهای حتی در زمینه نظامیاند، به عقیده شمارزیادی از کارشناسان، تلاش ایران برای تولید برق از انرژی هستهای، همچون خاری در چشم این حکومتها شده است.
محسن عباس کارشناس سیاسی در انگلیس میگوید: وضعیت استاندارد دوگانه را در عملکرد آژانس و دولتهای غربی درباره ایران کاملاً مشاهده میکنید. با این که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است به آموزشها و خدمات هستهای دسترسی ندارد و مدام هدف تهدید آمریکا و متحدانش قرار میگیرد. یعنی فشارهای امپریالستی- اسرائیلی بر اقدامات هستهای ایران که غیر نظامی است، روز افزون شده است، اما برای خودشان، همه نوع حقوقی را قائلند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده، حدود ۱۵ درصد برق انگلیس و بیش از یک چهام برق مورد نیاز ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از حدود ۱۱۰ نیروگاه هستهای موجود در این کشورها تامین میشود.