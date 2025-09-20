به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جهانگیرعبدی با بیان اینکه امسال ۲۶ هزار و ۴ دانش آموز مقطع ابتدایی برای ورود به مدارس سنجش شدند گفت: از این تعداد ۲۴۵ دانش آموز برای تحصیل در مدارس استثنائی گیلان معرفی و ثبت نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶ دانش آموز با مشکل بینایی، ۱۲ دانش آموز با مشکل شنوایی و ۱۰ دانش آموز با مشکل جسمی – حرکتی بودند گفت: همچنین ۱۸۵ دانش آموز کم توان ذهنی و ۳۲ دانش آموز هم اوتیسم بودند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی گیلان با اشاره به اینکه گیلان ۴۴ مدرسه استثنائی دارد گفت: ۷۹۸ مربی، معلم و کادرتوانبخشی به کودکان استثنائی خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌دهند.

جهانگیرعبدی همچنین با بیان اینکه دانش آموزان استثنائی به ۷ گروه تقسیم می‌شوند افزود: دانش آموزان نابینا، ناشنوا، جسمی-حرکتی، کم توان ذهنی، هیجانی-رفتاری یا اوتیسم، اختلافلات یادگیری و چند معلولیتی جزو این گروه محسوب می‌شوند.

وی افزود: این کودکان نسبت به دیگر دانش آموزان استثنائی، هوش متوسط و عادی دارند که با ارزیابی و آزمایش اولیه شناسایی می‌شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی گیلان با بیان اینکه در مدارس استثنائی خدمات توانبخشی شامل گفتار درمانی، توانبخشی و کاردرمانی نیز ارائه می‌شود، گفت: کتاب کودکان استثنایی سبک‌تر و راحت‌تر تهیه و تدوین می‌شود.