اخبار متنوع استان مرکزی را میتوانید به صورت روزانه از این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه شورای اداری شهرستان کمیجان با حضور جمعی از مسئولان برگزار و از خیرین نیک اندیشی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تقدیر شد.
............
جلسه هم اندیشی بانوان فعال شهرستان آشتیان با امام جمعه شهرستان برگزار و در خصوص عفاف و حجاب بحث و تبادل نظر شد.
............
در آستانه سال تحصیلی جدید ۳۰۰ بسته لوازم التحریر و نوشت افزار توسط خیرین و نهادهای حمایتی کمیجان بین افراد نیازمند توزیع میشود.
............
در کارگروه آرد و نان آشتیان در خصوص بازرسیهای منظم از نانوایی ها، تشدید نظارت بر بهداشت نانوایی و پیگیری واریز یارانه نانواییها بحث و تبادل نظر شد.