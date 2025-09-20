به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه شورای اداری شهرستان کمیجان با حضور جمعی از مسئولان برگزار و از خیرین نیک اندیشی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تقدیر شد.

جلسه هم اندیشی بانوان فعال شهرستان آشتیان با امام جمعه شهرستان برگزار و در خصوص عفاف و حجاب بحث و تبادل نظر شد.

در آستانه سال تحصیلی جدید ۳۰۰ بسته لوازم التحریر و نوشت افزار توسط خیرین و نهاد‌های حمایتی کمیجان بین افراد نیازمند توزیع می‌شود.

در کارگروه آرد و نان آشتیان در خصوص بازرسی‌های منظم از نانوایی ها، تشدید نظارت بر بهداشت نانوایی و پیگیری واریز یارانه نانوایی‌ها بحث و تبادل نظر شد.