به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار و ۳۰۰ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی ایستگاه بازرسی ایواوغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیون باری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.