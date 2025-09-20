خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «منصور احمدی» رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام اظهار داشت: ثبت‌نام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ایلام از ۱۷ شهریور ماه آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.

وی افزود: رشته‌های مورد نیازی در استان همچون رشته بوم گردی، گردشگری، گیاهان دارویی و پالایش گاز نیز به دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه شده است.