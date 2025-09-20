تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در دانشگاه علمی کاربردی
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام گفت: مهلت ثبت نام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ایلام تا ۳۱ شهریورماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «منصور احمدی» رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام اظهار داشت: ثبتنام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ایلام از ۱۷ شهریور ماه آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.
وی افزود: رشتههای مورد نیازی در استان همچون رشته بوم گردی، گردشگری، گیاهان دارویی و پالایش گاز نیز به دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه شده است.