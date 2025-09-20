پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت پاسگاه شهید حنفی، مأموران متوجه برداشت غیرقانونی شن و ماسه از سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه در محدوده روستای یادگارلو شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اکبر قائمی افزود: با هوشیاری نیروهای محیط زیست و هماهنگی با مراجع انتظامی، متخلف شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی گردید.
وی با تأکید بر ممنوعیت برداشت شن و ماسه از حریم پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار داشت: با توجه به اطلاعرسانیهای گسترده و نصب تابلوهای هشدار در مبادی ورودی این زیستگاه، هیچگونه توجیه و بهانهای از سوی متخلفان قابل قبول نیست و برخورد قانونی با افراد متخلف ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده در ادامه یکی از مهمترین دلایل ممنوعیت برداشت شن و ماسه از حریم دریاچه را کنترل طوفانهای ماسهای عنوان کرد و افزود: این پدیده به یکی از چالشهای جدی زیستمحیطی منطقه تبدیل شده است.
قائمی در پایان از مردم، بهویژه جوامع محلی اطراف مناطق تحت حفاظت خواست، هرگونه تخلف زیستمحیطی را از طریق سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.