شاداب سازی ۴۵ فضای آموزشی شهرستان دره شهر
با مشارکت گروهای جهادی طرح «شهید عجمیان»، بیش از ۸۰ کلاس درس در ۴۵ فضای آموزشی با بافت فرسوده بهسازی و مرمت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این طرح تابستانه که با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی، آموزش و پرورش و شهرداری صورت گرفت پنج گروه جهادی به ظرفیت ۱۰۰ نفر از بسیجیان مشارکت داشتند.
رنگ آمیزی، سفید کاری کلاسهای درس، سرویسهای بهداشتی و آسفالت محوطه مدارس از جمله اقدامات صورت گرفته در قالب طرح بود.
علاوه بر شاداب سازی فضاهای آموزشی فرسوده ۹ مدرسه سنگی نیز در سطح شهرستان وجود داشت که در قالب طرح توسعه عدالت آموزشی تخریب و درحال ساخت و نوسازی هستند.