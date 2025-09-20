با حضور گروه جهادی پزشکان بدون مرز مشهد، به ۴۰۰ نفر از افراد کم برخوردار شهرستان صالح‌آباد خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی پزشکان بدون مرز مشهد گفت: این اردو به مدت دو روز و با حضور داوطلبانه ۳۰ نفر از کادر درمانی و اجرایی شامل متخصصان، پرستاران، ماماها، دندانپزشکان و تکنسین‌های دارویی برگزار شد.

امیر طباطبایی در تشریح خدمات ارائه‌شده افزود: ویزیت رایگان، تجویز دارو، تزریقات، ختنه، انجام اعمال دندانپزشکی محدود، معاینات مامایی و پایش سلامت عمومی از جمله خدمات ارائه شده است.

مسئول این گروه جهادی در بحث روند ادامه درمان بیماران نیازمند گفت: در موارد ضروری نیز درخواست آزمایش و سونوگرافی برای بیماران صادر و با مراکز خیریه درمانی برای ارجاع بیماران نیازمند به جراحی یا درمان‌های تخصصی‌تر، هماهنگی‌های لازم می شود.

طباطبایی با اشاره به تداوم فعالیت‌های گروه جهادی پزشکان بدون مرز گفت: این گروه به صورت ماهانه در مناطق محروم حاشیه مشهد و شهرستان‌های هماهنگی‌شده فعال است و در ایام اربعین حسینی و دهه آخرصفر نیز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.