مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: ورود تودههای گرد و غبار از کشورهای همسایه، بهویژه عراق و سوریه، عمدهترین علت آلودگی هوای استان در نیمه نخست امسال بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت جباری اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری، هوای استان در ۱۱۳ روز پاک، ۵۹ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است. این آمار در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۱۲ روز پاک، ۵۹ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروههای حساس بوده است.
وی افزود: در طول سال گذشته نیز وضعیت هوا در استان شامل ۱۷۱ روز پاک، ۱۶۳ روز قابل قبول، ۱۱ روز ناسالم برای گروههای حساس و ۲ روز ناسالم برای تمامی گروهها گزارش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی درباره زیرساختهای پایش کیفیت هوا گفت: در حال حاضر ۱۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فعال است که ۱۱ ایستگاه تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست و پنج ایستگاه دیگر وابسته به سایر دستگاههای اجرایی هستند.