به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی گفت: طی هفته گذشته، با افزایش آگاهی عمومی و مشارکت‌های مردمی، چند گونه آسیب‌دیده حیات‌وحش که توان ادامه زندگی در طبیعت را نداشتند، توسط یگان حفاظت تحویل گرفته و برای تیمار به اداره محیط زیست ارومیه منتقل شدند.

وی افزود: سه گونه شامل عقاب طلایی، فلامینگو و دلیجه که به صورت مهاجر یا بومی در استان آذربایجان غربی به‌ویژه شهرستان ارومیه زیست می‌کنند، پس از بررسی و تیمار توسط دامپزشکان و تأیید سلامت کامل، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه ضمن قدردانی از مردم فهیم شهرستان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند و هر هفته مواردی همچون مشاهده گونه‌های حیات‌وحش یا شکایات زیست‌محیطی توسط شهروندان به کارشناسان ارجاع داده شده و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌شود.

خانی در پایان از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مرتبط با محیط زیست، از طریق شماره رایگان ۱۵۴۰ با اداره کل حفاظت محیط زیست استان تماس حاصل نمایند.