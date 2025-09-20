اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هزار و هفتصد و بیست و هفتمین عمل اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی، علیرضا یزدیان کاسب، ۶۲ ساله، در بیمارستان منتصریه، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زندهیاد یزدیان برای پیوند به بیمارستان بوعلیسینای شیراز ارسال شد و امید تازهای برای یک بیمار مبتلا به نارسایی کبدی به ارمغان آورد.
وی ادامه داد: همچنین قرنیههای این اهداکننده به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتقل شد تا بینایی بیماران نیازمند بازگردانده شود و بخشی از پوست وی نیز به بیماران دچار سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اهدا شد.
این مسئول ضمن قدردانی از خانواده اهداکننده تصریح کرد: این اقدام انساندوستانه بار دیگر جلوهای از ایثار و فداکاری خانوادههای ایرانی را در نجات جان بیماران به نمایش گذاشت.