فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خاتم: با آغاز هفته دفاع مقدس ۵۰ برنامه مختلف در شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ فتحی در جمع اصحاب رسانه، گفت: با آغاز هفته دفاع مقدس ۵۰ برنامه مختلف فرهنگی با شعار «ما فاتحان قلهایم» در شهرستان خاتم برگزار میشود.
وی، هدف از این برنامهها را یادآوری رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام و تقویت روحیه مقاومت در جامعه، به ویژه در بین نسل جوان عنوان کرد.
سرهنگ فتحی افزود: این برنامهها شامل فضاسازی معنوی در شهرستان، دیدار با امام جمعه، برگزاری رژه خودرویی و موتوری، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی، اکران فیلمهای مستند دفاع مقدس و اعزام گروههای جهادی به مناطق کمبرخوردار است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خاتم بیان کرد: در این ایام، برنامههای ویژهای همچون برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس، تجلیل از خانوادههای شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، طرحهای کمکمعیشتی برای دانشآموزان کمبرخوردار و همچنین گرامیداشت روز سرباز نیز در دستور کار قرار دارد.