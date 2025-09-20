خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در این بازدید، طرح های، توسعه باغات در حاشیه سد کنگیر، ترمیم و بهسازی جاده بین مزارع سراب ایوان، احداث کانال‌های کشاورزی جهت آبیاری بهینه، مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

طرح توسعه باغات سد کنگیر با بیش از ۱۴۰ هکتار سطح زیر کشت، به عنوان بزرگ‌ ترین طرح کشاورزی در حال اجرای شهرستان ایوان شناخته می‌شود.

این طرح تاکنون با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، عملیات چاله‌کنی آن در پاییز سال جاری آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، این طرح مهم تا اسفندماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید و نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال‌زایی در منطقه خواهد داشت.

«سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی همچنین از جاده بین مزارع سراب ایوان به طول ۴/۵ کیلومتر که مسیر ارتباطی اصلی برای دسترسی باغداران و کشاورزان منطقه به اراضی کشاورزی است بازدید کرد و اظهار داشت: این مسیر استراتژیک، با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت آن در حمل‌و نقل محصولات کشاورزی، تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

«حشمت عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیز بیان کرد: اجرای این طرح ها در راستای افزایش بهره‌ وری منابع، تسهیل دسترسی کشاورزان، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایوان انجام می‌شود.