دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: «کارت امید مادر» برای مادران دارای فرزند چندقلو، به تعداد قُل‌هایشان صادر می‌شود و این طرح از اول فروردین سال آینده در همه کشور و برای تمام مادران، بدون توجه به دهک درآمدی، اجرایی خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کارت امید مادر به تمامی مادرانی که در سال ۱۴۰۵ فرزندشان را به دنیا بیاورند، داده می‌شود.

وی افزود: کارت مادرانه برای همه مادران از فرزند اول به بعد تصویب شد، یعنی این کارت برای همه فرزندان تعلق می‌گیرد.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: براساس این طرح، ماهانه دو میلیون تومان برای فرزندان زیر دو سال به حساب مادران واریز خواهد شد.

وی گفت: اجرایی کردن این طرح به این علت است که هزار روز اول زندگی جنین تا نوزاد، زمان طلایی یک فرد است که در شکل گیری شخصیت، هوش، مسائل رفتاری و روانی تاثیرگذار است و باید این دوران جدی گرفته شود.

دستجردی افزود: براساس پژوهش‌هایی که انجام شده، بسیاری از خانواده‌ها برای هزینه‌های سال‌های اول زندگی کودک دچار مشکل هستند و دولت با تامین بخشی از این هزینه‌ها از خانواده‌ها حمایت می‌کند.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: اگر مادری صاحب فرزند چندقلو شود، به تعداد قُل ها، کارت امید برای مادر صادر می‌شود.

این مقام مسئول گفت: سبد بهداشتی غذایی وزارت رفاه برای یک یا چند دهک بود که سالیانه چندبار، مبلغ ناچیزی به خانوار‌ها پرداخت می‌شد. اما طرح کارت امید مادر به تمام مادران در سراسر کشور و از هر دهکی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این کارت به هیچ وجه ربطی به نرخ باروری ندارد.

دستجردی ادامه داد: طرح «کارت امید مادر» از اول فروردین سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود و جزئیات دقیق‌تر از سوی وزارت رفاه، وزارت بهداشت، ستاد جمعیت و دستگاه‌های اجرایی اعلام خواهد شد.