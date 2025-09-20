به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان، مبنی بر تقویت سامانه بارشی و خنک از اواخر وقت امروز اواخر وقت امروز تاسه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و جاری شدن سیلاب، شرکت آب منطقه‌ای گیلان با صدور هشدار، از هموطنان درخواست کرد برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه ناگوار، از تردد، توقف ، استقرار و برپایی چادر‌های مسافرتی در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.