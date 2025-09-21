مهدی احمدی فر و امیرحسین نیک اقبال و محمد کشاورز و رضا خادمی در تیم هندبال زیر ۱۷ ایران خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال جمهوری اسلامی ایران با درخشش بازیکنان کهگیلویه و بویراحمد توانست کره جنوبی میزبان مسابقات را با نتیجه ۴۲ بر ۲۲ از پیش رو بردارد و به جمع چهار تیم پایانی مسابقات راه پیدا کند و با پنج پیروزی متوالی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کند.

اولین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا و انتخابی برای شرکت در جام جهانی دانمارک از تاریخ بیست و سوم شهریورماه الی پنجم مهرماه در امان پایتخت کشور اردن با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه در حال برگزاری است.

تیم ملی هندبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های کره‌جنوبی و مالدیو و سوریه همگروه بود.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود با نتیجه ۶۵ بر ۴ مالدیو رو شکست داد و در دومین دیدار هم در مقابل سوریه با نتیجه ۴۴ بر ۲۲ از سد سوریه عبور کرد و در سومین دیدار خود از مرحله گروهی اول در یک پیروزی تاریخی توانست بعد از ۱۹ سال در همه رده‌ها تیم قدرتمند کره جنوبی را با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ شکست دهد و با اقتدار صدر نشین گروه چهارم به مرحله دوم این مسابقات صعود کند.

مهدی احمدی فر و امیرحسین نیک اقبال و محمد کشاورز و رضا خادمی از ابتدا در ترکیب اصلی تیم ملی حضور داشتند و پایه گذار این پیروزی های تاریخی بودند .

در پایان این دیدار از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا امیرحسین نیک اقبال از تیم ملی نوجوانان و باشگاه فراز بام‌خائیز دهدشت بعنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.

در مرحله دوم تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان با تیم‌های کویت و اردن و قطر هم گروه شد که در اولین دیدار تیم خوب کویت رو با نتیجه ۳۵ بر ۳۰ شکست داد و در دومین دیدار مرحله دوم هم به مصاف تیم اردن میزبان این دوره از مسابقات رفت که این تیم هم مهقور هنرنمایی دلاوران نوجوان هندبال ایران شد و با نتیجه قاطع ۴۲ بر ۲۲ پیروز از زمین خارج شد.

از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا امیرحسین نیک اقبال بازیکن هم استانی و باشگاه فراز بام‌خائیز دهدشت بعنوان بهترین بازیکن این دیدار شناخته شود و تیم ملی هندبال نوجوانان ایران با دو برد پیاپی پای به مرحله نیمه نهایی این مسابقات بگذارد و برای صدرنشینی باید به مصاف قطر برود.

تیم‌های قهرمان و نائب قهرمان، اولین دوره مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا جواز حضور در مسابقات المپیک زیر ۱۷ سال جهان در دانمارک را کسب خواهند کرد.