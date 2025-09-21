پخش زنده
امروز: -
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با هدف توسعه تولیدات نمایشی و ارتقای کیفیت برنامههای فرهنگی، فراخوانی برای جذب هنرمندان حرفهای در حوزه نمایش عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،علی خواجهنژادیان، مدیرکل کانون پرورش فکری فارس با اعلام این خبر گفت:این فراخوان با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای هنرمندان توانمند و خلاق برای تولید و اجرای آثار نمایشی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده است، آثاری که بتوانند پیامهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را با زبان هنر به نسل آینده منتقل کنند.
او با بیان اینکه ارتقاء کیفیت و تنوع محتوای نمایشی از سیاستهای اصلی کانون در سال جاری است، افزود: دعوت از هنرمندان متخصص و با سابقه حرفهای در زمینه تولید نمایش عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان در اولویت قرار دارد، همچنین تأکید ما بر خلق آثاری خلاقانه، متناسب با زبان کودک و دارای رویکردی اثرگذار و تربیتی است.
علی خواجهنژادیان با بیان شرایط شرکت در این فراخوان ادامه داد: هنرمندان علاقهمند باید رزومه کامل هنری خود را همراه با نمونه آثار تصویری، شامل فیلمهای کوتاه از اجراها یا عکسهای نمایشی ارسال کنند، سابقه حرفهای، توانایی کار تیمی و ارائه ایدههای نوآورانه از جمله معیارهای مهم برای انتخاب خواهد بود.
مدیرکل کانون پرورش فکری فارس بیان کرد: مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و متقاضیان میتوانند مدارک خود را به صورت حضوری به نشانی شیراز، خیابان پاسداران، جنب پارک کودک (پارک قوری سابق)، واحد تئاتر و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تحویل دهند.
او افزود: همچنین علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن همراه کارشناس نمایش ۰۹۱۷۵۰۲۳۴۰۱ یا تلفن ثابت ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۸۰ داخلیهای ۲۱۶ و ۲۴۱ تماس بگیرند.
علی خواجهنژادیان عنوان کرد: این فراخوان فرصتی برای جذب هنرمندانی است که با نگاه تخصصی و هنرمندانه میتوانند سهمی جدی در تولید آثار فاخر نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان ایفا کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری فارس در پایان بیان کرد: امیدواریم با استقبال گسترده هنرمندان استان، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر هنر نمایش کودک در فارس و کشور باشیم و گامی مؤثر در رشد فرهنگی جامعه برداریم.