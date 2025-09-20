به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوا از فردا در استان کاهش محسوس خواهد یافت و تا اواخر وقت روز پنجشنبه هفته جاری دارد.

محمدرضا رفیعی افزود: میزان این کاهش بین چهار تا هشت درجه سانتی‌گراد متغیر خواهد بود که در این زمینه هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد صادر شده است.

به گفته وی: تا اواسط هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود و در ساعات عصر و شب وزش باد شدید، گاهی تند باد لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان برای این کلانشهر در روز یکشنبه و دوشنبه هوای صاف تا قسمتی ابری، از بعدازظهر وزش باد گاهی وزش باد شدید در نیمه غربی و مرکزی استان تند باد لحظه‌ای در مناطق مرکزی ساعات اولیه صبح غبار آلود پیش بینی کرد.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی درخصوص وزش باد به نسبت شدید تا شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان اصفهان توصیه‌های بهداشتی را منتشر کرد.

در این توصیه‌های بهداشتی آمده است: از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی، خودداری شود و شهروندان تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد بی‌مورد در معابر شهری خودداری و برای پیشگیری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان، در و پنجره‌ها را بسته نگه داشته و از باز و بسته کردن غیرضروری آنها اجتناب نمایند.

در این توصیه‌ها از تمامی ورزشکاران و شهروندان به ویژه مادران باردار، بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم، خواسته شده است که از انجام هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده روی در فضای باز، خودداری نمایند و نوشیدن مایعات، به ویژه آب را جدی بگیرند، زیرا باعث شست و شوی دستگاه گوارش و کاهش عطش و خشکی دهان ناشی از آلودگی هوا می‌شود.