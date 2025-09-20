به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در پی اعلام وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی در بامداد امروز شنبه (۲۹ شهریور) امدادگران فوریت‌های پزشکی به محل حادثه در خیابان دستغیب بندر امام خمینی اعزام شدند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این حادثه ۲ مرد ۳۸ و ۳۴ ساله و ۲ خانم ۳۸ و ۳ ساله مصدوم شدند که توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان نوید بندر امام خمینی اعزام شدند.