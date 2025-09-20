به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «گردان تخریب» به تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی و کارگردانی سامان مختاری، روایت زندگی نظامی «جعفر جهروتی» فرمانده گردان تخریب تیپ حضرت رسول (ص) است که امشب ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این مستند از شکل‌گیری گردان در اوایل جنگ و شیوه انتخاب نیرو‌ها آغاز می‌شود و به فعالیت‌های ویژه آن در عملیات‌های مختلف می‌پردازد.

«گردان تخریب» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.

برنامه «خط خطی»

شبکه افق با برنامه تازه «خط خطی» به اجرای محمدحسین محبی، نگاهی طنزآمیز به مسائل سیاسی و اجتماعی دارد. این برنامه شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «خط خطی» با هدف پرداختی متفاوت به موضوعات سیاسی و اجتماعی، در قالب طنز روانه آنتن شبکه افق می‌شود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی سید رسول حسینی نواز و کارگردانی علیرضا سوادکوهی ساخته شده و ناصر جوادی، امیرحسین گلزاری، امیرعلی حیدری و عرفان قاسمی‌زاده نویسندگی آن را برعهده داشته‌اند.