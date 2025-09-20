به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار تن افزایش یابد.

پرویز بستانچی، با بیان اینکه سرشماری زنبورستان‌های این استان از پنجم تا هفدهم مهرماه آینده در سراسر استان آغاز می‌شود، افزود: این طرح با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان عسل و معاونت بهبود تولیدات دامی اجرا می‌شود و در آن، مواردی همچون تعداد کندو‌های بومی و مدرن و میزان تولیدات شامل عسل، زهر زنبورعسل، گرده گل، ژل رویال، موم و بره‌موم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بستانچی، از زنبورداران استان خواست در زمان آمارگیری با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کرده و از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستانی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند.

وی گفت: در مدت اجرای سرشماری، هرگونه جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع بوده و هماهنگی لازم نیز با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودرو‌های حامل کندو‌های زنبور عسل انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به جایگاه استان در تولید عسل اضافه کرد: آذربایجان‌غربی در زمینه تعداد کندوی عسل، تولید گرده گل و موم نیز رتبه نخست کشور را دارد.