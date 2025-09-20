رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار تهران گفت: در حالی که بیش از ۶۰ درصد لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش آموزان با کیفیت بالایی در کشور تولید می‌شود، اما متأسفانه به دلیل نبود فرهنگ‌سازی، برخی مردم همچنان به نشان‌های خارجی گرایش دارند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گلستانی با اشاره به نظارت بر عرضه نوشت‌افزار در کشور، گفت: این نظارت‌ها صرفا شامل بازار نیست بلکه بخش‌های تولید و توزیع و انبار‌ها را هم شامل می‌شود که با همکاری نهاد‌هایی مانند بازرسی اصناف، تعزیرات، پلیس امنیت اقتصادی و وزارت صمت انجام می‌گیرد.

وی به تغییر الگوی خرید لوازم‌التحریر اشاره کرد و افزود: در گذشته، خرید لوازم‌التحریر از نیمه شهریور آغاز می‌شد، اما امروزه مدارس فهرست لوازم التحریر را در هفته اول مهر ارائه می‌دهند که این خود نشان از ادامه روند تولید، توزیع و بازار این محصولات و فرصت لازم برای خرید مردم است.

گلستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد لوازم‌التحریر تحصیلی در داخل کشور تولید می‌شود؛گفت: محصولات ایرانی کیفیت بالایی دارند، اما متأسفانه به دلیل عدم فرهنگ‌سازی، برخی مردم همچنان به نشان‌های خارجی گرایش دارند.

وی خواستار حمایت مردم از کسبه قدیمی و معتبرمحلی شد و گفت: کسبه‌ای که سال‌ها در محله‌ها فعالیت کرده‌اند، دارای اصالت و انصاف هستند. خرید از این فروشگاه‌ها نه‌تنها به اقتصاد محلی کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده کیفیت و قیمت محصولات است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت ‎افزار تهران، گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی لازم است مردم تا حد ممکن از فروشگاه‌های دارای جواز خرید کنند و اگر کسی احساس می‌کند اجحافی در حقش شده، می‌تواند از طریق شماره تلفن ۵۵۶۴۱۴۷۰۳ یا سایت esetahrir.ir شکایت خود را ثبت کند.