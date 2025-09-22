یگان حفاظت محیط زیست چالدران به‌طور مستمر اقدام به گشت و کنترل زیستگاه‌های خشکی و آبی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران گفت: در راستای صیانت از محیط زیست و حمایت از گونه‌های جانوری و گیاهی، یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به‌طور مستمر اقدام به گشت و کنترل زیستگاه‌های خشکی و آبی می‌کند.

حجت آذریار افزود: این گشت‌ها به‌طور مداوم در مناطق حساس و زیستگاه‌های مهم شهرستان انجام می‌شود تا از تخریب و آسیب به اکوسیستم‌های طبیعی جلوگیری گردد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این گشت‌ها، پایش و نظارت مستمر بر وضعیت زیستگاه‌های خشکی و آبی است تا هرگونه تهدید یا تخلف زیست‌محیطی شناسایی و با آن برخورد شود. همچنین، همکاری مردم و ترغیب آنها به رعایت اصول حفاظت از محیط زیست، از موضوعات محوری در این گشت‌هاست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران افزود: مشارکت فعال جوامع محلی و همراهی همه اقشار جامعه در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، اهمیت ویژه‌ای دارد و تضمین‌کننده پایداری زیست‌بوم منطقه خواهد بود.