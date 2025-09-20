به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شش سال از آغاز به کار طرح تعاونی مسکن دانشگاه فرهنگیان استان می‌گذرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بازدید از تعاونی مسکن دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به اهمیت خانه‌دارشدن اقشار مختلف مردم گفت: ضروری است پروژه‌های مسکن هر چه سریعتر به سرانجام برسند.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی تأکید کرد: افزایش حمایت و تقویت تعاونی‌های مسکن می‌تواند به بهبود شرایط زندگی افراد جامعه، افزایش توسعه پایدار و تعادل در توسعه مناطق مختلف کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه بر استفاده از تجهیزات ساخت استان برای طرح‌های مسکن تأکید کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: درحال حاضر ۳۵۴ تعاونی مسکن در استان فعال است.

صلواتی اظهار داشت: ۲۳ هزارو ۷۷۰ واحد مسکونی به صورت آپارتمان‌سازی به اعضای تعاونی‌ها واگذار شده‌است.

روند اجرایی تعاونی مسکن دانشگاه فرهنگیان استان با دوازده هزار متر مربع در قالب ۲۳۶ واحد در قالب ۸ بلوک از سال ۹۸ آغاز و تاکنون برای آن ۳۸۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.