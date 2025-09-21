به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان لارستان گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل جاده‌های اصلی به ۱۰ دستگاه خودرو مشکوک شده و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها انواع کالای فاقد مجوز شامل دو تن گردو، ۲ هزار و ۲۳۸ ثوب پوشاک، ۵۰ کیسه کود شیمیایی، ۶۴۷ عدد اسباب بازی و ۱۵۰ جفت کفش کشف شد.

سرهنگ محمد رستمی اضافه کرد: ارزش محموله‌های کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۵۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان کرد: در این خصوص ۱۰ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.