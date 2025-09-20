به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: یکی از بالاترین عملکرد‌های ثبت شده در برداشت محصول ذرت علوفه‌ای در استان متعلق به فریمان است و این مهم به دلیل معرفی ارقام اصلاح شده و پرمحصول به کشاورزان و حمایت از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، فناوری‌های نوین مکانیزه است.

مهدی ناصری افزود: صنعت دامپروری این شهرستان، مصرف کننده عمده ذرت تولید شده در مزارع فریمان است و بخشی از نیاز استان نیز از محل محصول کشاورزان فریمان تامین می‌شود.

وی ادامه داد: زنجیره کامل تولید گوشت قرمز و تولید شیر از کاشت علوفه دامی در مزارع جو، تریتیکاله و ذرت شروع می‌شود.

ناصری گفت: وجود کارخانه‌های خوراک دام، دامداری‌های صنعتی با پرورش دام‌های اصلاح نژادی شده، کارخانه‌های صنایع لبنی و کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین، تولید واکسن و دارو‌های دامی، پرورش گوساله پروار و پرورش گاو شیری پربازده و بسته‌بندی انواع گوشت در این شهرستان، در کنار تولید ذرت علوفه‌ای در منطقه، باعث شده بهای تمام شده تولید برای دامداران به حداقل برسد.