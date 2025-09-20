آغاز برداشت بیش از ۴۰ هزار تن ذرت علوفهای در فریمان
برداشت بیش از ۴۰ هزار تن ذرت علوفهای از بیش از ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول در فریمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: یکی از بالاترین عملکردهای ثبت شده در برداشت محصول ذرت علوفهای در استان متعلق به فریمان است و این مهم به دلیل معرفی ارقام اصلاح شده و پرمحصول به کشاورزان و حمایت از اجرای سیستمهای نوین آبیاری، فناوریهای نوین مکانیزه است.
مهدی ناصری افزود: صنعت دامپروری این شهرستان، مصرف کننده عمده ذرت تولید شده در مزارع فریمان است و بخشی از نیاز استان نیز از محل محصول کشاورزان فریمان تامین میشود.
وی ادامه داد: زنجیره کامل تولید گوشت قرمز و تولید شیر از کاشت علوفه دامی در مزارع جو، تریتیکاله و ذرت شروع میشود.
ناصری گفت: وجود کارخانههای خوراک دام، دامداریهای صنعتی با پرورش دامهای اصلاح نژادی شده، کارخانههای صنایع لبنی و کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین، تولید واکسن و داروهای دامی، پرورش گوساله پروار و پرورش گاو شیری پربازده و بستهبندی انواع گوشت در این شهرستان، در کنار تولید ذرت علوفهای در منطقه، باعث شده بهای تمام شده تولید برای دامداران به حداقل برسد.