دو ملی پوش خوزستانی تیم ملی فرنگی کشورمان به دیدار پایانی اوزان ۶۷ و ۸۷ مسابقات جهانی زاگرب راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید اسماعیلی، ملی پوش دزفولی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در دیدار نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب توانست با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را شکست دهد و به دیدار پایانی راه یابد.

همچنین در دیدار نیمه نهایی وزن ۸۷ کیلوگرم این مسابقات، علیرضا مهمدی، ملی پوش ایذه‌ای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با نتیجه ۶-۳ مقابل دیوید لوسونچی از مجارستان به پیروزی دست یابد و به دیدار پایانی راه پیدا کند.

امشب نیز در دیدار رده بندی وزن ۷۲ کیلوگرم دانیال سهرابی، ملی پوش شوشی تیم ملی کشورمان برای کسب مدال برنز با مری مایولیتکانوف از قزاقستان سرشاخ خواهد شد.

دیشب نیز امین میرزا زاده و پیام احمدی به ترتیب مدال های طلا و نقره اوزان 130 و 60 کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرده بودند.

تیم ملی فرنگی کشورمان با درخشش فرنگی کاران خوزستانی ، قهرمان زودهنگام رقابت های جهانی زاگرب شدند.