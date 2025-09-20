به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابت‌ها که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای اقتدار برگزار شد، تیم قم با کسب ۱۳ مدال طلا در بخش کاتا و ۲۸ مدال طلا در بخش کومیته، مجموعاً با ۴۱ مدال طلا عنوان قهرمانی را به دست آورد.

استان تهران با ۲۲ مدال طلا بر سکوی دوم ایستاد. استانهای گیلان و گلستان هم با کسب ۶ مدال طلا به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات ویژه آقایان در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد.