مسابقات انتخابی وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد برای مشخص شدن نماینده اعزامی ایران به رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال در صربستان پنج شنبه ۳ مهرماه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه اعلامی کادر فنی:
وزنکشی از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح انجام میشود.
مسابقات از ساعت ۱۱ صبح آغاز خواهد شد.
ترتیب مسابقات:
۱. کشتی اول: محمدرضا لطفی – امیرحسین نقدعلیپور
۲. برنده این دیدار با ابوالفضل محمدنژاد مسابقه خواهد داد.
برنده نهایی این رقابتها بهعنوان نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد امید ایران در مسابقات جهانی معرفی خواهد شد.