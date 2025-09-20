برگزاری پویش《 نوروز دانش》در شبکه دنا
صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در آستانه بازگشایی مدارس پویش نوروز دانش را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه وبویراحمد؛ مخاطبان شبکه دنا میتوانند خاطرات، دلنوشتهها، احساسات، انشاء، عکس و ویدئوهای خود را از شور و شوق بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید را به شماره ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳ در پیامرسانهای بله، ایتا، روبیکا و سروش ارسال کنید.
آثار برگزیده از شبکه دنا پخش و در کانال و صفحههای فضای مجازی منتشر خواهد شد و به قید قرعه، جوایزی ویژه به شرکتکنندگان اهدا میشود.
خبرگزاری صدا و سیما و آموزش و پرورش استان از همه شهروندان برای شرکت در این پویش دعوت می کند.