به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هفت کوچه امروز از آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها ظرفیت استان اصفهان روایت کرد.

در هفته‌ی ایران جان اصفهان هنرمندان با زبان هنر از نیمه پنهان اصفهان گفتند.

«هفت کوچه» عنوان برنامه ایی در مورد معرفی فرهنگ مردم استان‌های مختلف است. در هفت کوچه که به معرفی فرهنگ عامه هم اختصاص دارد، مثل‌ها و‌متل‌ها و اشعار و‌استعاره‌ها هم مورد بررسی و معرفی قرار می‌گیرد.

برنامه «هفت کوچه» به تهیه کنندگی هادی موسوی نژاد و اجرای سکینه ارجمندی وراحله توسلیان و هنرمندی عباس محبی و منوچهر آذری وپری کربلایی از موج رادیو فرهنگ و اصفهان پخش شد.