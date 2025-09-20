به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مراسم گفت: اتصال مستقیم آمبولانس‌های اورژانس پیش بیمارستانی به سیستم پزشکی از راه دور (تله مدسین) بویژه ارتباط با پزشکان متخصص قلب و مغز از اهداف مهم در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی این دانشگاه در استان خراسان رضوی است.

دکتر منصور شکیبا افزود: خدمت سلامت و پزشکی از راه دور شامل هر نوع خدمت تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور است که از طریق یک یا ترکیبی از سه روش ارتباطی همزمان یا غیرهمزمان ارائه می‌شود و در حوزه بیماران اورژانسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی بیان کرد: کاهش زمان رسیدن اورژانس به بالین بیماران و مصدومان در شهر‌ها و جاده‌ها با افزایش تعداد موتورلانس‌ها به ویژه در مناطق پر ترافیک شهری و خصوصا در ماموریت‌های ایام خاص مانند دهه آخر صفر بویژه در اطراف حرم مطهر رضوی که با ترافیک‌های سنگین و مشکلات تردد مواجه هستیم مورد تاکید است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در این راستا با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان اورژانس کشور، استانداری خراسان رضوی و این دانشگاه، توسعه ناوگان‌های اورژانسی در مشهد و استان و افزوده شدن ۴۰ دستگاه آمبولانس و موتورلانس به ناوگان اورژانس ۱۱۵ مشهد در دستور کار قرار گرفته است .

وی افزود: ایجاد تیم‌های ویژه و آموزش زبان انگلیسی و عربی به آنان برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران خارجی که از ۸۰ کشور دنیا به مشهد مراجعه می‌کنند، آموزش داوطلبین سلامت برای ارایه خدمات سلامت به مردم، ایجاد مرکز تحقیقات‌ای.‌ام. سی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از جمله چشم انداز‌های توسعه حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث این دانشگاه است.

انجام ۴۰۰ هزار مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ مشهد در سال

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۰۰ هزار ماموریت توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی این دانشگاه انجام می‌شود، گفت: همچنین روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ تماس تلفنی در مرکز ارتباطات ۱۱۵ پاسخ داده می‌شود که بیانگر حجم عظیم تلاش و خدمت‌رسانی است.

دکتر علی یزدانی افزود: هم اینک اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۹ پایگاه اورژانس و با ۱۸۶ دستگاه آمبولانس، ۳۳ موتورلانس، یک بالگرد و ۲ اتوبوس آمبولانس در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران است.

وی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان و تقویت منابع انسانی ادامه داد: جذب ۳۵۰ نیروی جدید در سال جاری تحولی مهم در حوزه عملیات اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود، امید است با حمایت‌های استانی و ملی، نوسازی ناوگان آمبولانس هرچه سریع‌تر انجام شود تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‌های گسترده مردم و زائران باشیم.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: مشهد دومین ناوگان آمبولانسی کشور را دارد و در طول سال حدود ۹۰ روز اوج خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) را تجربه می‌کنیم. با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خدمات اورژانس در دهه پایانی صفر امسال با کیفیتی ممتاز و در همکاری با آستان قدس رضوی ارائه شد.

در این مراسم از پوستر پنجاهمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ در مشهد رونمایی و از حدود ۴۵ نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد قدردانی شد.