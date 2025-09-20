به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست خبری ستاد مردمی صدای غزه با عنوان «مسیر صمود» امروز برخی از همراهان ایرانی کاروان دریایی در خبرگزاری رسا برگزار شد.

در این نشست ابتدا حجت الاسلام محمدمهدی خانجانی به بخشی از اهداف حرکت صمود اشاره کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه باعث شد نگاه ملت‌ها و کشور‌ها به ایران و شیعیان تغییر کند و باعث شد حضور هیئت ایرانی در میان جمعیت صمود مورد استقبال کم نظیری قرار بگیرد.

در ادامه حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع از دیگر اعضای ستاد مردمی صدای غزه و از حاضران در میان کاروان دریای صمود به بیان چگونگی شکل گیری این حرکت و کاروان پرداخت و شکل گیری این حرکت را عامل بیداری مردمی مردم جهان خواند.

وی افزود: این حرکت باعث شد حتی دولت‌ها هم نسبت به رژیم صهیونیستی موضع گیری کنند و این یعنی این حرکت به هدف اصلیش رسیده است.

گفتنی است پس از گذشت ماه‌ها محاصره بی رحمانه و ممانعت از ورود آب و غذا به غزه مظلوم، انفعال حکومت‌های جهانی و حاکمان کشور‌های اسلامی و کشته شدن تعداد زیادی زن و کودک بر اثر گرسنگی و تشنگی، کاروان دریایی با عنوان «صمود» از سوی عده‌ای از مردم نزدیک به ۴۵ کشور دنیا شکل گرفت.

بزرگترین کاروان دریایی دنیا با عنوان «ناوگان جهانی صمود» متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و صد‌ها فعال از ۴۴ کشور جهان به منظور شکستن محاصره غزه از بنادر اسپانیا و تونس راهی غزه شده است.

