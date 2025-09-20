بزرگترین سالن ورزشی چند منظوره روستایی شهرستان مشهد، در روستای گرجی علیا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد در مراسم افتتاح این سالن ورزشی گفت: این سالن ورزشی چند منظوره با زیربنای ۷۰۰ مترمربع و اعتبار سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ساخته شده است.

سیدحسن حسینی افزود: شیفت اصلی این سالن ورزشی چند منظوره به بانوان اختصاص یافته است و این قشر می‌تواند از قابلیت‌های گوناگون و وسایل ورزشی مختلف این مجموعه بهره‌مند شود.

وی با قدردانی از همه کسانی که برای تاسیس این سالن ورزشی تلاش کردند، ابراز امیدواری کرد با توسعه فضا‌های ورزشی در روستاها، به سلامت جامعه و به ویژه قشر بانوان کمک کرد.

اجرای برنامه ورزش زورخانه‌ای، کشتی و سرود از دیگر رویداد‌های این مراسم بود.